Gigant China ist weltweit auf großer Shoppingtour

Den maroden Ländern wie Griechenland, Spanien und Ungarn stellt China bereitwillig den Kauf von Staatsanleihen in Aussicht. Im eigenen Interesse: Die EU ist der wichtigste Handelspartner des Exportweltmeisters. Das Handelsvolumen soll bis 2015 auf 800 Milliarden USD verdoppelt werden. Dazu kommt, dass die enormen Devisenreserven von rd. 2622 Milliarden USD (1861 Mrd €) breiter gestreut angelegt werden wollen. China veröffentlicht keine exakten Daten. Experten schätzen aber, dass ein Viertel davon auf Euro lauten.



Die Misere mancher EU-Staaten sowie der Streit über die Anhebung der Schuldengrenze in den USA zwangen Peking förmlich, seinen Schuldnern weiter unter die Arme zu greifen und zuletzt in den USA mehr Zuverlässigkeit einzumahnen. Weitet sich die Krise aus, verlieren Chinas Investitionen an Wert. Politische Interessen stehen bisher nicht im Vordergrund.



Peking geht in Europa sehr zielstrebig vor: " Osteuropa gilt als Einfallstor für europäische Märkte", sagt China-Experte Eberhard Sandschneider zum KURIER. In diesen "jungen Staaten mit sich erst entwickelnden Volkswirtschaften" glaubt man schneller präsent sein zu können als in etablierten Volkswirtschaften der alten EU-Mitgliedsstaaten. Dort hat es China etwa auf Autoindustrie (z. B. Volvo u. Saab in Schweden, Rover in Longbridge/GB) abgesehen, auf Häfen ( Italien, Griechenland) sowie auf Hightech made in Germany.

Die USA , die mit einer Billion Dollar bei China verschuldet sind, sorgen in Peking auch politisch für Ärger: Präsident Obama hat den Dalai Lama, Chinas Staatsfeind Nummer eins, empfangen.