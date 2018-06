Gewinne in Osteuropa sind höher als Österreichs EU-Beitrag

Neuansiedlungen boomen weiter, aber bei weniger Investitionskapital. Die entstehenden 220.000 neuen Arbeitsplätze zu besetzen könnte schwierig werden, glaubt Hunya. Der Arbeitskräftemangel behindere zusätzliche Investitionen.

Zudem zeigt sich in einigen Ländern ein neuer Wirtschaftsnationalimus: Unternehmen werden in die Hand inländischer Investoren zurückgeholt – etwa Medien- und Telekomfirmen in Tschechien. Manche werden rückverstaatlicht, wie die vormalige UniCredit-Tochter Pekao Bank, die an eine staatliche Versicherung überging. In Ungarn schrumpften ausländische Beteiligungen im Energie-, Telekom- und Bankensektor, fast das gesamte ausländische Geld floss in die produzierende Industrie.

Österreichs Nachbarländer sind mittlerweile ein großer Automobil-Cluster geworden. Sollten die USA (wie angedroht) die Importzölle auf Autos anheben, würde dies auch den Zulieferern in Mittel- und Osteuropa schaden.