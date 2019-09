Gewerkschaft: Billig-Airlines sollen künftig "Fairnesszuschlag" zahlen

Solidarität gefragt

„Es gibt eine hohe Betroffenheit, weil alle erkennen, was sich in der Luftfahrt derzeit abspielt. Dadurch wächst auch der Zusammenhalt“, sagt vida-Chef Roman Hebenstreit zum KURIER. „Einzelne Airlines am Standort Wien sind nicht bereit, einer Flugbegleiterin 1.500 Euro brutto zu zahlen.“ Diese Flugbegleiter könnten weder von ihrem Lohn leben noch können sie wegen der nicht fixen Arbeits- und Urlaubseinteilung ihr Leben planen.

„Hier ist die Politik gefordert, die rührt aber bisher kein Ohrwaschel“, sagt der Gewerkschafter. Einerseits wollen die Personalvertreter mit einem Branchenkollektivvertrag neue Rahmenbedingungen schaffen; andererseits sollen Airlines, die Lohn- und Sozialdumping betreiben, zur Kasse gebeten werden.