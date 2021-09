Die Unternehmen würden gutes Geld verdienen, sogar Wirtschaftsforscher würden die Gewerkschafter motivieren, die Latte bei den Verhandlungen hoch zu legen. „Die Arbeitgeber haben heuer schwache Argumente“, sagt Wimmer. Er will auf der Durchschnittsinflation der vergangenen zwölf Monate in Höhe von 1,9 Prozent aufbauen, erinnert aber daran, dass die Inflation im August bei 3,1 Prozent gelegen ist.

„Von den Teuerungen sind Bereiche betroffen, die die Arbeitnehmer wirklich brauchen“, sagt Wimmer. So seien Sprit, Energie und Mieten stark gestiegen. Das müsse man wieder ins richtige Lot setzen. Am 23. September werde die Gewerkschaft mit einer offenen Forderung, also einem konkreten Prozentsatz, in die Verhandlungen gehen. Über diese Zahl werde man bis dahin noch nachdenken.