Mitten in die laufenden Gespräche zur Übernahme ehemaliger MAN-Beschäftigter in das neue Unternehmen Steyr Automotive von Investor Siegfried Wolf stellte PRO-GE-Gewerkschaftssekretär Alois Stöger am Freitag klar: "Es gibt keinen Grund zu unterschreiben". Wolf habe das Werk mit "allen Rechten und Pflichten" übernommen, meinte er in einem Hintergrundgespräch in Linz.

Einzelgespräche

Nach Ende des Betriebsurlaubes am 23. August begannen die Einzelgespräche der Personalabteilung mit den MAN-Mitarbeitern bezüglich deren beruflicher Zukunft bei Steyr Automotive. Von der rund 1.900 Leute umfassenden Stammbelegschaft müssen voraussichtlich rund 500 gehen.