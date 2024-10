Flau am Bau: Handwerk fordert dringend Investitionsspritze

Die aktuelle Auftragsschwäche in der Baubranche und in der Industrie hat auch die heimischen Gewerbe- und Handwerksbetriebe voll erfasst. Im ersten Halbjahr 2024 gingen die Umsätze/Auftragseingänge wertmäßig um 3,8 Prozent, mengenmäßig um 7,5 Prozent zurück. Gleichzeitig gab es Preissteigerungen von 3,7 Prozent. Dies geht aus der aktuellen Konjunkturbeobachtung der KMU Forschung Austria hervor.

Besonders eklatant fiel das Minus in den investitionsgüternahen Branchen aus, z.B. in der Metalltechnik (-12,3 Prozent), im Holzbau (-11,9 Prozent) oder auch im Baugewerbe (-10,9 Prozent). „Die Rückgänge im Bau sind nun auch voll im Ausbaugewerbe angekommen“, erläuterte Christina Enichlmair von KMU Forschung Austria. Auch der Auftragsbestand für das dritte Quartal 2024 ging deutlich zurück - bei den investitionsgüternahen Branchen sogar um 7,1 Prozent. Entsprechend verhalten sind derzeit die Personalpläne der Gewerbe- und Handwerksbetriebe. Nur zwei Prozent gaben an, ihren Personalstand erhöhen zu wollen, "das ist deutlich geringer als im Vorjahr".