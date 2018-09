Gesundheitstrend zwingt Handl Tyrol zu Speck „light“

In Haiming bei Imst hat er 60 Millionen Euro in einen neuen Produktionsstandort für Speck investiert, da das Unternehmen in der Produktion an seine Grenzen stieß. Auch das Stammwerk in Pians wird ausgebaut. Handl Tyrol exportiert in mehr als 30 Länder. Neben Österreich zählen Deutschland, Italien, die Schweiz sowie die Benelux-Länder zu den wichtigsten Märkten. Der Umsatz der Gruppe lag 2017 bei 127,6 Millionen Euro, heuer sollen es fünf bis sechs Prozent mehr sein. Die Exportquote liegt bei mehr als 60 Prozent. Karl Christian Handl führt das Unternehmen seit 2011 in der vierten Generation.