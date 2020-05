Gesunde Wellness-Geschäfte

Allerdings, "die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Nach jahrelangem Wachstum wird sich zunehmend die Spreu vom Weizen trennen", warnt Jakob Edinger, Chef der ETB Beratergruppe, vor "Nachmacher-Investitionen". Die Gäste würden "immer erfahrener, am Markt findet eine gewisse Auslese statt".



Für eine ordentliche Wellness-Anlage müssen zwischen einer und fünf Millionen Euro investiert werden. Fehlen Konsequenz und Kernkompetenz, "können Wellness-Investments auch letal enden". Das Angebot muss "unverwechselbar sein und nicht diffus und austauschbar" ( Edinger).



Die stark steigende Zahl an Thermen- und Wellness-Projekten in Osteuropa macht Edingers Partner Helmut Zolles "noch nicht nervös". Derzeit spiele sich die Konkurrenz vor allem im Preisbereich ab, weniger in der Qualität. Außerdem gelänge es z. B. Kroatien und Slowenien noch nicht, die Auslandsmärkte zu erschließen. Nachsatz: "Das kann in fünf Jahren aber ganz anders sein."



Mit zunehmendem Gesundheitsbewusstsein ortet Edinger noch "enormes Potenzial". In Deutschland etwa würden derzeit lediglich fünf Euro pro Jahr und Person für Prophylaxe ausgegeben, jedoch 500 Euro an Behandlungskosten. 39 Prozent der Wellness-Klientel in Österreich kommt aus Deutschland, jeder Vierte ist Inlandsgast.



Derzeit beschäftigt die Branche in Österreich 60.000 Mitarbeiter. Deren Bedeutung immer wichtiger wird, meint Edinger. Eine erstklassige Hardware ist für den Gast "bereits selbstverständlich. Es geht um Soft-Faktoren und Dienstleistung".