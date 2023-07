Gescheiterte Pkw-Maut: Deutschland muss 243 Mio Euro zahlen

Der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing bezeichnete den fĂ€lligen Schadenersatz in Höhe von 243 Millionen Euro als "bittere Summe". Der FDP-Politiker sagte am Mittwoch in Berlin zugleich, der Bund habe Schadensbegrenzung betrieben. UrsprĂŒnglich seien ĂŒber 700 Millionen Euro Schadenersatzforderung im Raum gestanden. Wissing nannte die geplatzte Pkw-Maut einen schweren Fehler. Er bedauere, dass die Schadenersatzsumme nicht fĂŒr Infrastruktur-Investitionen zur VerfĂŒgung stehe. Wissing sagte, das Schiedsgericht habe eine Beendigung ĂŒber einen Schiedsspruch vorgeschlagen. Der Haushaltsausschuss des deutschen Bundestages habe am Mittwoch grĂŒnes Licht gegeben, dass man diesem Schiedsspruch zustimme.