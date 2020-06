Billiger essen beim Haubenkoch

Doch es gibt neue Trends, von denen auch die gehobene Küche profitiert: "Die Kochschule geht sehr gut", sagt Eva Mörwald. Privatleute versuchen, vom Know-how der Haubenköche zu profitieren. Oder "Private Dining": Mörwalds Ein-Raum-"Kochamt" im Wiener Palais Ferstel kann man sich für Veranstaltungen mieten.

Udo Kaubek, Geschäftsführer vom noblen Meinl am Graben, beobachtet, dass immer mehr Geschäftsleute zum Frühstücken kommen. Die teure Flasche Rotwein, die oft zum Abendessen serviert wird, wird damit schon einmal eingespart. Kaubek glaubt aber nicht, dass Geschäftstermine primär wegen Compliance-Vorschriften in die Morgenstunden verlegt werden. "Man muss die Kirche im Dorf lassen. Egal, mit wem man redet, es wird halt überall mehr gespart." Augenzwinkernder Nachsatz: "Jeder weiß, dass Frühstückstermine nach eineinhalb Stunden vorbei sind. Das geht sich am Abend nie aus ..."

Leo Doppler vom Restaurant Hansen in der Wiener Innenstadt hat kürzlich die Erfahrung gemacht, dass eine Haube auch geschäftsschädigend sein kann. Ein potenzieller Kunde hatte in seinen Compliance-Vorschriften festgehalten, dass keine Veranstaltungen in Haubenrestaurants gebucht werden dürfen. "Dass das ein Ausschlusskriterium sein kann, habe ich davor noch nie erlebt", sagt Doppler. Er wertet es aber als Einzelfall.

Für Thomas Dorfer, Küchenchef im Landhaus Bacher in Mautern, sind die Compliance-Vorschriften kein Thema. "Ich denke, das spüren eher die Restaurants in der Wiener Innenstadt bei den Mittagessen. Wir haben kaum Geschäftskunden", sagt der Schwiegersohn von Lisl Wagner-Bacher, der selbst schon mehrfach für seine Kochkünste ausgezeichnet wurde.

Unberührt von der Krise scheint das hochdekorierte Steirereck zu sein: Nicht-Promis müssen mit wochenlanger Wartezeit rechnen – selbst für einen Zweiertisch.

