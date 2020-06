Gerüchte um Pecik als Investor für den neuen Wiener Bank-Austria-Campus

Im September erwartet die UniCredit Bank Austria die Baugenehmigung für ihren " Austria Campus" auf dem Gelände des früheren Nordbahnhofs im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Ab Herbst sollen um rund 500 Millionen Euro nicht nur das neue Headquarter der Bank und die Nebengebäude für Infrastruktur, Betriebsrestaurant und Kindergarten hochgezogen werden. Neben der Bankzentrale sollen auf den übrigen Flächen auch ein Hotel (200 Betten) und Büro- und Geschäftsgebäude entstehen. Bereits vor zwei Jahren hat die Bank für dieses Mega-Projekt fünf Baufelder von den Österreichischen Bundesbahnen erworben.

Fakt ist: Der Austria Campus, der 200.000 Quadratmeter Brutto-Geschoßfläche umfassen wird, soll von der Bank gemeinsam mit Investoren finanziert werden.

Kein Wunder also, dass in der Wiener Immobilienbranche die Gerüchteküche brodelt. Ein namhafter Brancheninsider nennt im Gespräch mit dem KURIER Ronny Pecik als potenziellen Investor für den Campus. Denn: Der gelernte Banker hat den Ruf, relativ schnell größere Summen bei Wohlbetuchten aufstellen zu können.

So hat er vor wenigen Monaten mit Ex-Kika-Leiner-Eigentümer Herbert Koch die alte Bank-Austria-Zentrale in der Wiener Schottengasse um rund 130 Millionen Euro erworben. Auch fällt bei einem Blick in das Wiener Firmenbuch auf, dass Pecik kürzlich fünf durchnummerierte Gesellschaften mit der Bezeichnung "Saffon Baufeld" gegründet hat. Als Dach dienen zwei gleichnamige Holdinggesellschaften. Alles nur Zufall? Trotz mehrmaliger Versuche war Pecik für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Auch die Bank hält dicht. "Wir befinden uns derzeit in Gesprächen mit potenziellen Investoren", heißt es aus der Bank. "Da diese Gespräche vertraulich sind, geben wir zu den potenziellen Investoren keine Auskunft."

Voraussichtlich Ende 2016 bzw. Anfang 2017 wird die Bank Austria von der Wiener Schottengasse in den neuen Campus in Wien-Leopoldstadt umziehen. Bis dahin zahlt die Bank an eine Gesellschaft von Pecik und Koch rund 427.000 Euro Netto-Miete im Monat.