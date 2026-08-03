„FIFA-Moment“: Gerüchte über Mega-Deal in der Pharmabranche

Es wäre nichts weniger als die größte Übernahme aller Zeiten. Ob sie tatsächlich stattfindet, wird sich zeigen. Einem Artikel der Financial Times zufolge haben der britische Pharmakonzern AstraZeneca und der US-Konkurrent Bristol Myers Squibb Insidern zufolge Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss geführt. Mit diesem entstünde einer der weltweit größten Pharmakonzerne mit einem gemeinsamen Börsenwert von knapp 400 Milliarden Dollar (rund 345 Milliarden Euro).

Am Montag gab es zunächst keine Stellungnahme der beiden Pharmakonzerne zu dem Bericht, an der Börse sorgte das Gerücht aber für Aufregung. Die Papiere von Bristol Myers legten um 4 Prozent zu, während AstraZeneca an der Londoner Börse mehr als 6 Prozent verlor.