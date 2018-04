Geplanter Chefwechsel bei VW sorgt im Konzern für Unmut

In einer kurzen Pflichtmitteilung hatte Volkswagen am Dienstag von einem bevorstehenden Umbau der Führungsspitze informiert. Überrascht waren davon nicht nur Börsianer und Branchenkenner, sondern auch Mitarbeiter und der Vorstand selbst. „Keiner wusste was. Das ist der helle Wahnsinn, was sich da abspielt“, sagt ein Insider. Vor allem die mangelnde Kommunikation des Aufsichtsrats wurde kritisiert. „Das öffnet massiven Spekulationen Tür und Tor.“

Denn Namen wurden in der Mitteilung nicht genannt. Für deutsche Medien war aber schnell klar, was das heißt: Konzernchef Matthias Müller muss seinen Platz für den bisherigen VW-Markenchef, den Österreicher Herbert Diess, freimachen.

Bei einer VW-Tochter erfuhren die Betriebsräte die Veränderung aus den Medien. „Hier herrscht Stirnrunzeln über die Art, wie das bekannt wurde“, so ein anderer Insider. Auch einige Konzernvorstände fühlen sich laut Handelsblatt vor den Kopf gestoßen. „Die Art und Weise, wie der Wechsel verkündet wurde, ist unsäglich“, sagte ein Manager der Zeitung.