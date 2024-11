Warnende Worte fand Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung in der ZIB 2: "Die Situation ist prekär. Man könnte sagen, es brennt am Dach." Er sprach von der längsten Krise für Österreich seit 1945 und erklärte: "Wir sind in einem strukturellen Dilemma". Und die Aussichten sind ebenfalls wenig ermunternd, denn die Wirtschaftslage werde sich auch in den nächsten zwei Jahren nicht ändern.

Das größte Problem sei dabei der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Die Lohnstückkosten sind sehr stark gestiegen, auch im Vergleich zu Italien und Deutschland. So habe sich Österreich massiv aus der Wettbewerbsfähigkeit "rauskatapultiert". Knill konkretisiert: "Die Lohnentwicklungen haben uns gekostet." Wir haben ein Preis-Leistungs-Problem am Weltmarkt. Das liege nicht an der Nachfrage, sondern am Preis, was Moderatorin Margit Laufer in Frage stellte.