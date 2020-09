"Georg"-Hotline war kostenpflichtig: Auch OLG verurteilte A1 Telekom

A1 Telekom Austria hatte für die Marke "Georg" zwei Servicenummern eingerichtet: die Kurzrufnummer 610 zum Grundtarif, die nur von "Georg"-Handynummern erreichbar war und eine kostenpflichtige 0820er-Nummer für Anrufer aus allen anderen Netzen. "Kunden, die bei 'Georg' ausschließlich einen Vertrag für (mobiles) Internet hatten und deren SIM-Karte daher in einem Modem bzw. Router verwendet wurde, mussten 0,15 Euro pro Minute für den Anruf bei der Helpline zahlen", erklärte der VKI am Dienstag in einer Aussendung.

Auch Kunden, deren "Georg"-Handy defekt war, mussten für den telefonischen Kundensupport zahlen. Das war unzulässig, sagte nun auch das Oberlandesgericht. Denn wenn ein Unternehmer seinen Kunden schon eine telefonische Kontaktaufnahme ermöglicht, "so darf er einem Verbraucher, der diese Möglichkeit in Anspruch nimmt, dafür kein Entgelt anlasten" heißt es in der Entscheidung (5 R 78/20g).

Telefonanbieter sind zwar nicht zur Einrichtung einer kostenfreien Servicehotline verpflichtet, jedoch dürfen sie nicht mehr verlangen als die ortsüblichen Handy- und Festnetztarife, stellte das OLG mit Bezug auf den Europäischen Gerichtshof (EuGH) klar. Nach dem Verbrauch der Freiminuten wären das maximal 0,039 Euro pro Minute gewesen, nicht 0,15 Euro pro Minute.