General Motors trotz Corona mit Milliardengewinn

Die hohe Nachfrage nach SUV und Pick-up-Trucks hat dem größten US-Autobauer General Motors (GM) trotz Coronakrise einen starken Jahresabschluss beschert.

Hohe Sonderkosten

Im vierten Quartal legten die konzernweiten Erlöse im Jahresvergleich um über 21 Prozent auf 37,5 Mrd. Dollar (31 Mrd. Euro) zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Detroit mitteilte. Unterm Strich verdiente GM in den drei Monaten bis Ende Dezember 2,8 Mrd. Dollar.