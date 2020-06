Schlamperei kostet die EU Milliarden

Österreich weist dabei mehr und schwerere Fehler bei EU-Projekten auf als der europäische Durchschnitt. Oskar Herics, Österreichs Vertreter am EU-Rechnungshof, zeigte sich von dem Ergebnis „überrascht“. Er forderte schärfere Kontrollsysteme: In erster Linie seien in Österreich die Verwaltung und jene Stellen, die die Förderungen vergeben, gefordert.

Von den 56 Transaktionen aus Österreich, die die Prüfer zur Stichprobe heranzogen, waren 48 Prozent fehlerhaft – der EU-Durchschnitt liegt mit 45 Prozent knapp darunter. Im Bereich der Strukturförderungen ist Österreich mit einer Fehlerquote von 20 Prozent Schlusslicht der Untersuchung. In der Steiermark etwa hat die Stichprobe einen Fall von Regionalhilfe ans Licht gebracht, der zu 100 Prozent fehlerhaft war. Neben dem Schlendrian ist laut Herics auch die Komplexität der Bestimmungen schuld.

Zusätzlich zu einer gewissenhafteren Kontrolle fordern die Prüfer auch ein grundsätzliches Umdenken bei den Förderungen. Bisher werde nämlich kaum berücksichtigt, ob die Projekte auch Ergebnisse liefern. Im mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2007–2013 habe es vielmehr oberste Priorität gehabt, die verfügbaren Mittel aus dem gemeinsamen Haushalt auch auszugeben. Die Einhaltung der Vorschriften sei an zweiter Stelle gestanden; die Ergebnisse seien nur drittrangig gewesen. „Die Europäische Kommission und die Mitgliedsstaaten müssen verstärkt darauf achten, wie sie die Gelder der Steuerzahler ausgeben“, sagte Rechnungshofpräsident Vitor Caldeira.