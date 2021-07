Gemeinden im Förder-Wettstreit um die Ansiedlung von Betrieben

"Die Gemeinden stehen untereinander in einem gewissen Konkurrenzkampf und daher kann man die Gemeinden auch gegeneinander ausspielen", sagt Thomas Swancar, Steuerexperte der Wiener Kommunalberatungs GmbH, zum KURIER. "Man holt sich Förderangebote von drei Gemeinden und geht dann zu einer vierten und sagt, ihr seid meine Wunschgemeinde, aber da müsst ihr mir zumindest das Gleiche bieten wie die anderen." Das funktioniere ganz gut. Gemeinden mit einer guten Verkehrsanbindung haben in diesem Wettbewerb aber die Nase vorn. Sie verzichten eine Zeit lang auf Steuern, um Jahre später gute Einnahmen zu erzielen. Das rechnet sich in der Regel vor allem bei der Ansiedlung von großen Betrieben mit viel Personal. Ein Rabatt von 30 Prozent auf die Gemeindeabgaben sei mittlerweile üblich. "Den Gemeinden steht ein relativ vielfältiges Portfolio an Nachlässen zur Verfügung", bestätigt Daniel Kosak vom Gemeindebund. "Das wird bei uns unter Wirtschaftsförderungen verbucht."

Der größte Förderer ist die Stadt Wien. Im Vorjahr wurden 40 Millionen Euro in 560 Projekte mit 1800 Jobs gepumpt. Darunter waren vier Projekte mit mehr als 500.000 Euro Zuschüssen. Die Standortinitiative der Wirtschaftsagentur Wien fördert kleine Firmen mit 20 Prozent, mittlere und große mit zehn Prozent der Mindestbemessungsgrundlage. Diese beträgt zwischen 150.000 und 500.000 Euro. Vor allem Start-ups stehen auch heuer ganz oben auf der Förderliste.