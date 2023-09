Geldwäscheverdacht gegen LVMH-Eigentümer Bernard Arnault

Wegen des Verdachts auf Geldwäsche haben französische Behörden Ermittlungen gegen den Milliardär Bernard Arnault eingeleitet. Neben dem Großaktionär des Luxusgüter-Konzerns LVMH sei auch der russische Geschäftsmann Nikolai Sarkisow ins Visier genommen worden, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Die Zeitung Le Monde hatte zuvor berichtet, dass eine von Arnaults Firmen Sarkisow für den Kauf einer Immobilie einen Kredit gewährt habe. Laut dem Bericht betreffen die Ermittlungen vor allem den Kauf von mehr als einem Dutzend Wohnungen im französischen Skigebiet Courchevel, wo Arnaults Luxusimmobilienkonzern LVMH und zugehörige Holdingstrukturen mehrere große Immobilien besitzen.

Arnaults Sprecher wollte sich zu dem Thema nicht äußern. Sarkisows Versicherungskonzern Reso-Garantia war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. LVMH ist unter anderem am deutschen Gesundheitsschuh-Spezialisten Birkenstock beteiligt, der in den USA an die Börse strebt.

Zum LVMH-Konzern gehören neben Louis Vuitton, Moët und Hennessy mehr als 70 weitere Luxusmarken in den Bereich Wein & Spirituosen, Mode & Lederwaren, Parfum & Kosmetik, Uhren & Schmuck sowie Einzelhandel, Bekannt sind etwa Dior, Bulgari, Guerlain und Tiffany & Co.