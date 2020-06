Aktienmärkte: Geldflut in Japan löst Kurssprünge aus

Ein hoher Dollar-Kurs ist unter anderem gut für Exporteure im Euroraum. Ihre Waren werden für Abnehmer im Dollarraum billiger. Schlecht ist ein teurer Greenback für den Goldpreis. Das Edelmetall, das in US-Dollar gehandelt wird, verteuert sich für all jene, die in Euro oder Yen zahlen. Am Freitag ging die Talfahrt des Goldpreises weiter. So billig wie jetzt war Gold seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Analysten erwarten, dass der Goldpreis bis auf 1000 Dollar nachgeben könnte.

Die Euphorie der japanischen Aktienanleger schwappte auch nach Europa über. Fast überall gab es spürbare Gewinne. In Paris, Frankfurt und Mailand kletterten die Kursniveaus um rund zwei Prozent. In Wien ging es um knapp ein Prozent nach oben. In New York stieg der Dow-Jones-Index im frühen Handel auf ein Rekordhoch.