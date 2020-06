Sparer müssen sich auf Durststrecke einstellen

Keineswegs ausgelutscht ist dagegen die Kursfantasie bei Aktien. Investment-Experten wie Martin Bruckner, Vorstand der Allianz Investmentbank, raten Anlegern, mehr Gewicht auf Aktien zu legen. "Im globalen Vergleich sind europäische Aktien relativ billig", meint Bruckner. Anders als in früheren Jahren sei die Gewinnsituation der Unternehmen "sehr, sehr gut", das gelte auch für viele Konzerne, die an der Wiener Börse notieren. Peter Brezinschek, Chefanalyst der Raiffeisen Bank International, rechnet damit, dass die Gewinne der zwanzig österreichischen Unternehmen, die im Wiener Leitindex ATX enthalten sind, heuer um gut zwanzig Prozent zulegen werden.

Krisen werden auch weiterhin das Geschehen an den Börsen bestimmen – so wie derzeit die Krise in der Ukraine und der Krim-Konflikt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kursniveaus an den Aktienbörsen heftiger darauf reagieren und zehn bis 15 Prozent zurückfallen, ist gestiegen. Diese Korrekturen sollten zu Käufen genutzt werden, raten die Anlageprofis. Ihr Argument: Die Ukraine-Krise könne die Weltwirtschaft nicht außer Tritt bringen und die Konjunkturerholung in der Eurozone nicht abwürgen.

"Man soll investieren, wenn andere Angst haben", sagt Investmentlegende Warren Buffett immer wieder. Mark Mobius, Emerging-Markets-Pionier von Franklin Templeton Investments, hält daher auch an der Ukraine fest. "Es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen", sagt er in einem Welt-Interview.