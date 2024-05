Geldanlage: Sell in May and go away?

Eine alte Börseweisheit lautet „Sell in May and go away, but remember to come back in September.“ Vereinfacht gesagt: „Verkauf im Mai, aber komm zurück im September.“ Hintergrund ist, dass in den warmen Monaten an den Finanzmärkten ohnehin nicht viel zum Holen ist und man diese getrost auslassen kann; sprich jetzt Gewinne mitnehmen und dann im Herbst wieder einsteigen.