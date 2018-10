Geldanlage in Österreich: Aktien? "Da kann man viel verlieren"

Die Österreicher sparen brav und sogar wieder mehr als in den unmittelbaren Jahren nach der Finanzkrise 2008. Laut einer IMAS-Umfrage im Auftrag der Erste Bank legen sie durchschnittlich 245 Euro im Monat zur Seite, 2015 waren es 201 Euro.

An diesem Trend wäre grundsätzlich nichts auszusetzen, würden die Österreicher nicht den Großteil ihrer Ersparnisse wie traditionell üblich aufs Sparbuch legen. Satte 80 Prozent gaben in der Umfrage an, dass sie das Sparbuch bevorzugen. An zweiter Stelle in der Beliebtheitsskala der Sparprodukte landete Bausparen, dahinter die Lebensversicherungen. Erst dann werden Wertpapiere genannt.

Und was fällt den Österreichern als erstes ein, wenn sie an Aktien denken? „Damit kann man viel Verlust machen“, kreuzten 67 Prozent der Befragten an. Thomas Schaufler, Vorstand der Erste Bank Österreich und steter Kämpfer für die Verbreitung von Aktien- und Fonds-Veranlagung, fragt sich angesichts dieser Ergebnisse, was denn da schief laufe in Österreich.

Ein Punkt sei sicher die Bildung, ist er überzeugt. Denn die Umfrage hat hier erschreckende Lücken zu Tage gebracht: 91 Prozent wissen nicht, was Anleihen sind, 48 Prozent nicht einmal, was Zinsen sind.

Da braucht man sich nicht wundern, dass die Mehrheit lieber Kaufkraftverluste am Sparbuch schluckt, als Geld in Aktien oder Fonds zu stecken. Dass die Österreicher damit jährlich fünf Milliarden Euro an Kaufkraft verlieren, weil die Inflation mit Sparzinsen längst nicht mehr Schritt hält, ärgert zwar Schaufler, aber nicht so sehr die Sparer.