Rückkehr der Inflation frisst die Spar-Erträge der Österreicher

Rund um den Globus geht der Trend der Anleger zu Aktien und Investmentfonds. Denn am Sparbuch gibt es kaum noch Zinsen und die steigende Inflation frist den kleinen Rest-Ertrag jetzt auch noch auf. Nur die Österreicher lassen sich davon nicht abschrecken. Nach wie vor fließen 80 Prozent der frischen Gelder in Bankeinlagen, also auf Sparbücher und Girokonten, geht aus dem Vermögensreport der Allianz hervor.

Über die vergangenen sechs Jahre erzielten die heimischen Anleger nach Abzug der Inflation im Durchschnitt nicht einmal mehr ein Prozent Ertrag pro Jahr. Damit bilden sie das Schlusslicht im Euroraum. Die Finnen konnten dagegen ihr Geldvermögen um mehr als sechs Prozent jährlich vermehren. Das liegt ganz einfach daran, dass die Finnen die höchste Wertpapierquote in Euroland haben. Sie investieren ihr Erspartes in Aktien und Fonds. Am anderen Ende der Skala finden sich jene Länder, in denen Wertpapiere wenig beliebt sind: neben Österreich noch Deutschland und Portugal. Doch in keinem der Länder ist die Rendite nach Inflation so klein wie in Österreich.