Geklonte Bulldogge: Das 100.000-Dollar-Baby namens Marlon

Wie weit Tierliebe gehen kann, zeigt das Beispiel einer fünfköpfigen Familie aus Sachsen, die ihren vollen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will. Als ihre englische Bulldogge Marlon mit gerade einmal vier Jahren bei einer Routine-OP starb, brach für das Unternehmerpaar Simone und Sven die Welt zusammen. Ein neuer Hund kam nach Beratungen im Familienrat nicht in Frage, es sollte derselbe sein.

So wandten sich die beiden an die südkoreanische Firma Sooam Biotech Research Foundation, die angeblich erste Adresse für kommerzielles Hunde-Klonen. Seit Gründung der Firma im Jahr 2006 hat Sooam 1435 Hunde erfolgreich geklont. Marlon, der erste deutsche Klon-Hund, ist mittlerweile 15 Monate alt. „Er ist vom Charakter her ganz gleich wie der alte Marlon, hat sogar die gleichen Eigenarten“, erzählt Simone J. im KURIER-Gespräch.