Gehalt: Goldene Nasen? Nicht für Politiker

Die Finanzkrise ist in Down Under ebenso ein Fremdwort wie nationale Sparprogramme: Während sich Spaniens früherer Premier Zapatero im vergangenen Jahr eine Lohnkürzung von 15 Prozent verordnete (und damit für einen europäischen Regierungschef unterdurchschnittliche 8000 Euro pro Monat verdiente), darf Australiens Premierministerin Julia Gillard in die Vollen langen: Umgerechnet knapp 370.000 Euro sollen der Chefin der Labor Party jährlich aufs Konto überwiesen werden, empfahl eine Kommission, die in Australien Vorschläge für die Vergütung von Politikern macht.

Dass die geplante Gehaltserhöhung um 31 Prozent ein bisschen sehr großzügig ausfällt, bestreitet die Kommission: „Diese Vorschläge sind nicht unangemessen, wenn Menschen für ein Engagement in der Politik begeistert werden sollen.“