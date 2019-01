Geförderter Wohnbau: „Bald weniger Baugrund am Markt“

Dass Baugründe nicht verwertet werden, weil die Eigentümer auf eine Wertsteigerung warten, ist ein bekanntes Problem. Einige Gemeinden wehren sich mit Strafzahlungen. Wird der Baugrund in der vorgegebenen Zeit nicht verwertet, so fallen Abgaben an.

In Innsbruck wollte Bürgermeister Georg Willi (Grüne) ein ähnliches System mit billigem Baugrund wie in Wien einführen. Doch dafür gab es im Gemeinderat nicht die notwendige Mehrheit. In Südtirol werden seit Jahrzehnten billige Grundstücke für sozialen Wohnbau oder Schulen und Kindergärten reserviert. In einigen Gemeinden in Österreich arbeiten die Bürgermeister ebenfalls mit solchen Modellen.

Grundlage sind Höchstgericht-Entscheidungen, nach denen es einen Ermessensspielraum der Politik bei Eingriffen in Eigentumsrechte zur Schaffung von leistbarem Wohnraum gibt. Es ist daher möglich, dass künftig auch andere Gemeinden Grundstücke für sozialen Wohnbau reservieren.

Heftige Kritik der Immobilienwirtschaft gibt es nach wie vor an der Vergabe von Gemeindewohnungen und den Wohnungen gemeinnütziger Bauträger.