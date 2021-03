Gebrüder Weiss eröffnete neuen Standort bei Graz

Der Vorarlberger Logistikkonzern Gebrüder Weiss hat in Kalsdorf bei Graz einen neuen Standort eröffnet. 28 Millionen Euro wurden in den Bau des rund 700.000 Quadratmeter umfassenden Terminals investiert, das den zu klein gewordenen bisherigen Grazer Standort ersetzen wird, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit. 180 Mitarbeiter werden in Kalsdorf beschäftigt.

Günstig gelegen

Der verkehrstechnisch günstig gelegene neue Stützpunkt umfasst unter anderem eine 16.500 Quadratmeter große Logistikhalle sowie eine Umschlagsfläche von 6.500 Quadratmetern. "Wir hatten die Kapazitätsgrenzen am alten Standort erreicht", erklärte Gerhard Haas, Niederlassungsleiter von Gebrüder Weiss in Graz.