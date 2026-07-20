Gebrauchtwagen werden billiger, Nachfrage nach E-Autos steigt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Preise für gebrauchte Autos haben seit Jahresbeginn 2026 merklich nachgegeben, gleichzeitig ist die Nachfrage nach Elektroautos - von niedrigem Niveau ausgehend - stark angezogen. Laut dem Preisindex der Plattform AutoScout24 kostete im Juni ein Gebrauchter im Schnitt 28.050 Euro, das sind um 991 Euro oder 3,41 Prozent weniger als noch im Jänner. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres ging der Preis um 1.600 Euro bzw. 5,4 Prozent zurück.

Besonders Käufer von Mittel- und Oberklasse-Fahrzeugen sowie Sportwägen durften sich über erhebliche Preisrückgänge freuen. Lediglich bei den Kleinwägen stagnierten die Preise. Die kleinste Fahrzeugklasse gab es im Juni gebraucht im Schnitt um 14.552 Euro, für die Oberklasse mussten 58.037 Euro hingeblättert werden. Tesla vor BMW und VW Deutliche Bewegung ist bei der Nachfrage zu merken. Im Juni 2026 lag das Interesse an reinen E-Autos um 40 Prozent über dem Niveau zu Jahresbeginn, rechnet AutoScout24 Österreich-Chef Nikolaus Menches vor. Gleichzeitig sank das Interesse am Diesel um 20 Prozent, beim Benziner waren es 15 Prozent. Dies zeige, dass sich die Präferenzen am Markt „spürbar verschieben“. Und auch Hybridantriebe würden den Schub bei reinen Elektroautos merken.