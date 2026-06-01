2028 löst das E-Auto den Benziner ab

Bei den aktuell laufenden „Elektro Tagen“ am Wiener Rathausplatz dreht sich alles um: Elektroautos. Eine Expertenrunde erläuterte zum Start der automobilen Leistungsschau den Ist-Zustand der E-Mobilität.

Tenor: Elektroautos sind auf den heimischen Straßen angekommen, jeder vierte angemeldete Neuwagen war 2025 vollelektrisch. Die Meilensteine des vergangenen Jahres: 250.000 batterieelektrische Fahrzeuge auf den Straßen, 500 schwere E-Lkw, 30.000 Ladepunkte. „Da passiert was“, sagt Philipp Wieser von der Österreichischen Leitstelle für Elektromobilität. „Wir haben aktuell fünf Prozent E-Auto-Bestand auf den Straßen.“

Die Prognose für 2026 würde diese Fahrtrichtung weiterzeichnen. In den nächsten Monaten sieht Wieser die 300.000er-Marke bei den E-Autos fallen, bei den E-Lkw die 1.000er-Schwelle. „Der Plug-in-Hybrid hat zuletzt den Diesel abgelöst, 2028 wird das E-Auto den Benziner bei den Neuwagenanmeldungen überholen“, ist Wieser sicher.