Gasversorger Tigas hebt die Preise deutlich an

Der "Aktionsbonus" könne nun angeboten werden, weil der Verbrauch im vergangenen Winter "unter den Erwartungen" geblieben sei, sagte Grubhofer. Deshalb habe die Tigas überschüssige Mengen am Markt verkauft.

"Auch in den nächsten Monaten wird die Marktentwicklung genau beobachtet, um möglichst rasch weitere Entlastungen an die KundInnen weitergeben zu können", kündigte er an. Der neue Vertrag werde auch Neukunden angeboten, es werde keine Kündigungen geben, wurde versichert.