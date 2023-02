Gasverbrauch im Dezember um 10,7 Prozent unter Vorjahr

Der Gasverbrauch sank trotz der kälteren Witterung (6 Prozent mehr Heizgradtage gegenüber Dezember 2021) auf 10,82 Terawattstunden (TWh). Damit wurden an Endkunden um 1,3 TWh bzw. 10,7 Prozent weniger abgegeben als im Vorjahresmonat. In die Gasspeicher wurden im Dezember 2022 2,92 TWh eingelagert und 9,38 TWh entnommen. Der Speicherinhalt lag am Jahresende mit 83,62 TWh um rund 51,2 TWh über dem Vergleichswert des Jahres 2021.