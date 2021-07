Wiener Asia-Restaurant Yohm ist pleite

Die Wiener E.A.G. GastronomiebetriebsgmbH mit Sitz am Laurenzerberg in der Wiener Innenstadt hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das bestätigt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER. Die E.A.G. betreibt laut Creditreform das für seine asiatische Küche bekannte Restaurant Yohm am Wiener Petersplatz 3. 30 Mitarbeiter sind vom Sanierungsverfahren betroffen. Die Schulden werden mit 710.000 Euro beziffert. Das Lokal soll fortgeführt werden.

„Im Jahr 2014 konnten Umsatzerlöse von zirka 1,9 Millionen Euro erzielt werden“, heißt es im Insolvenzantrag. „Die Gesellschaft sieht sich gezwungen, ihre Zahlungsunfähigkeit einzugestehen. Insolvenzgrund ist insbesondere der starke durch die Hitzewelle bedingte Umsatzrückgange im heurigen Sommer." Nachsatz: „Das Vermögen der E.A.G. GastronomiebetriebsgmbH besteht im Wesentlichen aus dem Warenlager und der Betriebs- und Geschäftsausstattung.“

Die insolvente Gesellschaft verfügt über keine Liegenschaft. Das Lokal wird von der Piber GmbH als Hauptmieter an die E.A.G untervermietet. Die Piber GmbH gehört je zur Hälfte Klaus Piber und der slowakischen International Hospitality Concepts k.s.. Klaus Piber ist auch geschäftsführender Alleingesellschafter der E.A.G. GastronomiebetriebsgmbH.

Den Gläubigern wird 20 Prozent Quote angeboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren. "Die Quote soll aus dem Fortbetrieb erwirtschaftet werden", heißt es im Antrag weiter.