Gas-Pipeline Turkstream wackelt nach wie vor

Die Pressestelle von Gazprom verströmte nach dem Treffen von Konzernchef Alexej Miller mit dem türkischen Energieminister Taner Yıldız in der Vorwoche in Ankara Optimismus pur. Die Gespräche seien wichtig und konstruktiv gewesen. Beide Seiten hätten sich darüber verständigt, dass Turkstream – eine Gaspipeline, die Russland auf dem Boden des Schwarzen Meeres verlegen will, um die Türkei sowie Südosteuropa stabil mit Gas zu versorgen – im Dezember 2016 ans Netz gehen soll. Gazprom, so Miller weiter, werde sich beim Zeitplan für das Projekt an die erzielten Vereinbarungen halten. Die türkischen Partner hielten sich bedeckt: Vor Abschluss eines juristisch verbindlichen Vertrags müssten Umweltschutz-Auflagen erfüllt werden. Auch stehe der Preis noch nicht fest.

Und genau deshalb treten die Verhandlungen zwischen Gazprom und dem türkischen Staatskonzern BOTAS, dem beim Bau der 1100 Kilometer langen Pipeline und des gigantischen Verteiler-Hub an der griechischen Grenze zufallen soll, seit Wochen auf der Stelle.

Zwar verständigten sich der türkische Präsident Recep Erdoğan und Kremlchef Vladimir Putin schon bei dessen Besuch im Dezember über das Projekt, das die Ukraine als Transitland überflüssig macht und Griechenland dazu aufwerten soll. Und bereits nach rekordverdächtigen acht Tagen brachten Gazprom und BOTAS eine entsprechende Absichtserklärung zu Papier. Doch die verpflichtet niemanden zu nichts. Ein Abkommen indes scheiterte bisher am Gerangel um Preisnachlässe.

Zwar hatte Putin, um die junge Männerfreundschaft zu besiegeln, auch für BOTAS saftige Rabatte zugesagt. Doch die Türkei subventioniert die Endverbraucherpreise des Staatskonzerns. Damit dieser nicht besser dasteht als private türkische Importeure, die Gazprom ebenfalls beliefert, soll BOTAS weniger Nachlass abfassen.