"Game of Thrones": Wo der "Set-Jetting"-Tourismus blüht

„Set-Jetting“-Tourismus scheidet die Geister. Einerseits bringt er vor allem junges Publikum und spült Geld in die Kassen örtlicher Gastronomie und Dienstleister wie Taxler oder Tour- Guides. Andererseits geht Authentisches verloren und die vielen Tagestouristen hinterlassen Berge von Müll .

Die Serie geht zu Ende, die Vermarktung der Drehorte noch lange nicht. So sollen in Nordirland berühmte Plätze wie Winterfell oder die Schwarze Festung in touristische Attraktionen umgewandelt werden. Der US-Sender HBO will sie „Game of Thrones Legacy attractions“ nennen, also „Attraktionen zum Game of Thrones-Vermächtnis“. Die Idee ist nicht neu und gibt es auch in Tirol schon. Nach dem James-Bond-Dreh in Sölden entstand dort die 007-Elements-Erlebniswelt.