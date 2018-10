Fussl-Chef: „Denen ist nicht mehr zu helfen“

Wo sollen diese herkommen?

Ich sehe vor allem in Bayern Potenzial, wo eine Reihe von kleineren Ketten wackeln, die 50 Filialen oder auch ungefähr so viele Standortorte wie wir in Österreich haben. Da werden sich mittelfristig, in den nächsten drei Jahren, Übernahmechancen für uns auftun.

Währenddessen bauen Sie ein Fachmarktzentrum in Vorchdorf. Warum tun Sie sich das an?

Das macht mir Spaß. Wir hatten in Vorchdorf einen unserer besten Standorte, der Mietvertrag wurde aber von Spar nicht verlängert. Zuerst hab ich mich geärgert, jetzt bin ich froh, weil ich so zu meinem V-Center gekommen bin, in das ich netto vier Millionen investiert habe.

Was macht Sie so zuversichtlich, das sich das rentiert?

Am Standort fahren täglich 17.000 Autos vorbei und es gibt im Umkreis von 15 Autominuten kein einziges vergleichbares Modegeschäft – außer jetzt uns.

Ist es sinnvoll ist, immer weiter neue Fachmarktzentren zu bauen, während die Innenstädte veröden? Experten sagen, dass wir schon jetzt 20 Prozent zu viel Verkaufsfläche haben. Sehen Sie das anders?