Furchtbares Ende einer Ikone: Vor 20 Jahren verunglückte die Concorde

"Es veränderte sich schon etwas vor dem Absturz. Die Passagiere, die man dort an Bord der Concorde erwarten würde - die Berühmten, die gekrönten Häupter, die Magnaten - hatten ihr Verhalten geändert", weiß Luftfahrtexperte Cord Schellenberg. Viele seien auf Privatjets umgestiegen, die nicht an einen Linienflugplan gebunden waren. "Die Kundschaft wollte eben auch die Flexibilität, nicht nur von London Heathrow nach New York JFK zu fliegen, sondern vielleicht von Nizza nach Washington", so der Experte. Mit der Concorde und ihrem begrenzen Angebot war das nicht möglich.

Und die Concorde war auch eines - ziemlich eng. Für Luxus wie eingebaute Betten oder Trennwände war schlicht gar kein Platz. Hinzu kamen ein riesiger Treibstoffverbrauch und unverhältnismäßig teure Instandhaltungskosten. Der "fliegende Bleistift" wirkt auch allein aus Umweltgründen heute völlig aus der Zeit gefallen.

Trotzdem tüfteln immer wieder Unternehmen an einer neuen Concorde. Doch wer hofft, bald im Überschallflugzeug durch die Welt zu jetten, dürfte eher enttäuscht werden. "Dass nach Corona überhaupt das Wagniskapital am Markt vorhanden ist, in den nächsten Jahren in ein neues Flugzeugprojekt zu investieren, bezweifle ich", schätzt Schellenberg.

Und so bleibt die Erinnerung an ein außergewöhnliches Flugzeug, mit dem man die Zeit schlagen konnte. Schellenberg ist sicher: "Ohne den Absturz wäre die Concorde ins Museum geflogen. So ist sie auf den Schrottplatz geflogen. Sie war schon eine Ikone der Luftfahrt, das muss man anerkennen."