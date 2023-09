Funktürme an der Börse: Kurioser Start, große Ziele

Pünktlich um 9 Uhr läutete wieder einmal die Glocke an der Wiener Börse. Nach der AustriaCard im März war die EuroTeleSites AG, das ausgegliederte Funkturmgeschäft der Telekom Austria, der erst zweite Börsengang in diesem Jahr. Und der verlief etwas kurios.

Der Aktienkurs fiel zunächst deutlich unter den am Vortag festgelegten Referenzpreis von 4,95 Euro. Der Abschlag wurde auch damit begründet, dass Indexfonds, die den Wiener Aktienindex ATX abbilden, sich von EuroTeleSites-Aktien trennen mussten. Erst in der Schlussauktion ging es mit dem Kurs plötzlich steil bergauf und die Aktie ging mit einem satten Plus von 11,1 Prozent auf 5,50 Euro aus dem Handel.

Die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der A1 Telekom Austria erhielten für je vier Aktien zusätzlich einen Anteilsschein an dem Unternehmen. Wann die Aktien handelbar sind, hängt von der Depotbank ab.

Das Funkturmgeschäft der A1 umfasst den Betrieb und die Vermietung von 13.200 Mobilfunkmasten (Antennen, Ausrüstungsräume, Notstromversorgung) in Österreich, Bulgarien, Kroatien, Serbien, Slowenien und Nordmazedonien. Etwa 7.300 dieser Standorte sind auf Gebäudedächern, der Rest Stahlgerüste auf unbebauten Flächen. Einnahmen generiert die EuroTeleSites, das drittgrößte börsenotierte Towerunternehmen in Europa, durch die Vermietung der Funktürme – primär an die A1 selbst. Diese zahlt 36 Mio. Euro Miete pro Jahr. Geplant seien rund 1.000 zusätzliche Standorte für die A1 in den nächsten fünf Jahren, kündigte EuroTeleSites-Generaldirektor Ivo Ivanovski am Freitag an.