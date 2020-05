Funkenflug vor dem Atomstromgipfel

Am 11. März dieses Jahres nahm die Unfallserie im AKW Fukushima ihren fatalen Lauf. In unmittelbarer Reaktion darauf beschloss die heimische Regierung nur elf Tage später in einem „Schulterschluss“ den Aktionsplan „Raus aus Atom“. Europa soll atomfrei werden, lautete das Credo. „Wer jetzt noch parteipolitisches Kleingeld machen will, der hat nichts begriffen“, sagte Umweltminister Niki Berlakovich (VP) damals.

Neun Monate später läuft es allerdings genau darauf hinaus. Österreich werde in Sachen Atomstrom-Importverbot keine Vorreiterrolle übernehmen, sagte Reinhold Mitterlehner (VP) vorige Woche. Das Verbot wird von Umweltorganisationen seit Monaten gefordert. Der Wirtschaftsminister griff damit dem für den 16. Jänner geplanten zweiten Atomstromgipfel vor, zu dem Bundeskanzler Werner Faymann (SP) lädt.

Der Koalitionspartner wolle dem Kanzler – der das Thema mit dem ersten Gipfel im Sommer aktiv aufgegriffen hat – diesen Erfolg wohl nicht gönnen, wird in sozialdemokratischen Kreisen gemutmaßt. Faymann selbst hält sich noch bedeckt. Man wolle sich im Vorfeld des Gipfels nicht äußern, sondern mit den Umweltorganisationen erörtern, was möglich sei, sagt Faymann-Sprecher Nedeljko Bilalic.