Für Renault werden fünf Milliarden Euro Staatshilfe kolportiert

Der französische Autobauer hat zur Bewältigung der Coronaviruskrise Insidern zufolge ein staatlich garantiertes Darlehen über 5 Mrd. Euro mit Banken ausgehandelt.

Der vom Staat verbürgte Kredit, an dem Renault seit etwa einem Monat gearbeitet habe, solle in Kürze dem Management vorgelegt werden, sagten am Dienstag zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Demnach müsse der Kredit noch formell vom Wirtschaftsministerium genehmigt werden. Bei Renault war zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.