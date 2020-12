Für Erneuerbaren-Ausbau bis 2030 alle zwei Tage neues Windrad nötig

Das EAG sei "das größte Investitionsprojekt des Jahrhunderts" uns löse rund 25 Mrd. Euro an Investitionen in die Erzeugung und ebenso viel in die Bereiche Netze, Speicher und Smart Meter aus. "Diesen Ausbau muss die Politik aber auch ermöglichen", insbesondere durch raschere Genehmigungsverfahren.

Die Salzburg AG sei in der Coronakrise mit einem Umsatz von 1,6 Mrd. Euro bisher "mit einem hellblauen Auge davongekommen". Das Investitionsbudget von 170 Mio. Euro sei beibehalten worden, 2021 seien 210 Mio. Euro vorgesehen. Die Salzburg AG investiere stark in Photovoltaik, für das Wasserkraftwerk Stegenwald an der Salzach liege die Genehmigung vor, das Projekt sei aber derzeit nicht wirtschaftlich. "Da hoffen wir sehr auf das EAG", sagt Schitter.