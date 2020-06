Für ein Leben ohne Schulden

Österreichs Schuldnerberatungen wollen neue Wege gehen. Waren sie in den vergangenen 20 Jahren Anlaufstellen für rund 120.000 Personen, die von der Last der Schulden nahezu erdrückt wurden, so haben die Finanz-Experten um Hans Grohs von der Dachorganisation ASB Schuldnerberatungen ein neues Tool entwickelt: die Budgetberatung, sprich, eine professionelle Finanzplanung für private Haushalte.

"Die Budgetberatung ist die präventive Antwort auf die steigende Arbeitslosigkeit und die geringeren Einkommen", sagt ASB-Chef-Grohs. Und Ferdinand Herndler, Geschäftsführer der Schuldnerhilfe OÖ, fügt hinzu: "Unser Angebot unterstützt Personen, die ihre Haushaltsfinanzen optimieren wollen oder müssen, damit es erst gar nicht zu einer Überschuldung kommt." Ziel ist ein "ausgeglichener Haushalt". Die Klientel ist breit gestreut: Personen, die ihren Job verloren haben oder solche, die plötzlich mit weniger Lohn auskommen müssen. "Die Schuldnerberatung öffnet sich mit dem neuen Angebot Menschen, die sich in Umbrüchen befinden und wenig Geld haben", sagt Grohs. Dazu zählt auch das junge Paar, das einen Haushalt gründen will; oder die angehende Pensionistin, die wissen möchte, welche Einschnitte das Rentnerdasein mit sich bringen wird. Beispiele gibt es viele. "Herr B. steht kurz vor der Scheidung, er wird Unterhalt zahlen müssen und eine zweite Wohnung brauchen, das heißt, die Fixkosten werden steigen", schildert Herndler einen klassischen Fall. "Welche Wohnung wird er sich leisten können?" Herndlers Mitarbeiter werden ihm das ausrechnen. Denn: Seit Herbst 2012 wird in Oberösterreich diese Haushaltsberatung bereits umgesetzt – erfolgreich, wie die Verantwortlichen versichern.