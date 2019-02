Fünf Gründe, warum der A380 scheitern musste

5. Zu unökologisch

Von Anfang an gab es Kritik von Umweltschützer am enormen Ressourcenverbrauch des Giganten der Lüfte. Mit einem Startgewicht von 560 Tonnen - das entspricht dem Gewicht von 112 Elefanten! - gilt der A380 auch als zu schwer, der Treibstoffverbrauch ist entsprechend groß. So kann ein Flieger bis zu 310.400 Liter Kerosin tanken. Das entspricht der Menge von 940.606 Cola-Dosen. Die Lärmbelastung ist zwar dank moderner Technik geringer als bei anderen Langstreckenflugzeugen, jedoch immer noch höher als etwa beim A350. Die Rechnung, größere Flugzeuge bedeutet weniger Flüge, geht bei Unterauslastung nicht auf.

Ein weiteres Riesenproblem lautet: Wohin mit den gebrauchten Maschinen? „Der Markt für das Flugzeug ist mausetot“, sagte der Hamburger Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt Anfang Jänner.Obwohl gebrauchte Flieger nicht einmal die Hälfte ihrer Lebensdauer erreicht haben, will sie keine Airline mehr haben. So wurde kürzlich bereits nach elf Jahren Flugdauer ein A380, den die Singapore Airlines geleast hatte, wieder in seine Einzelteile zerlegt. Verkauft werden können maximal die Triebwerke, der Rest landet auf dem Abwrack-Friedhof.