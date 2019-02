Aus für Airbus A380 verhagelt FACC das Jahresergebnis

Auswirkungen in Deutschland befürchtet

In Deutschland, wo Teile des Fliegers gefertigt werden, dürfte das Ende der A-380-Produktion auch Folgen für die Beschäftigten haben. Die deutsche IG Metall warnte Airbus vor Standortschließungen oder betriebsbedingten Kündigungen. Derartige Maßnahmen müssten tabu sein, forderte der deutsche IG-Metall-Vorstand und Airbus-Aufsichtsrat Jürgen Kerner am Donnerstag.

Wie die geänderten Aufträge durch andere Flugzeugprogramme wie A350 oder A330 beschäftigungswirksam aufgefangen werden können, sei abzuwarten. Es müssten aber Lösungen zum Erhalt der Stellen gefunden werden, so Kerner.

Kein Stellenabbau bei FACC geplant

Bei der österreichischen FACC ist indessen kein Stellenabbau geplant, hieß es auf APA-Anfrage.

FACC-Aktie im Minus

Die FACC-Aktie zeigte sich am Donnerstag am späten Nachmittag mit 2,39 Prozent im Minus bei 15,54 Euro, zwischenzeitlich verloren sie um bis zu 4,5 Prozent. International herrschte dagegen Erleichterung vor, das nun Klarheit über die Zukunft der Maschine herrscht. So stiegen die Aktien von Airbus an der Börse in Paris heute um bis zu 6,3 Prozent auf 110,94 Euro.