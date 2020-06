Fahrräder – unter Strom

Die Trendforscher und all jene, die in der Gegenwart ihr Geld verdienen müssen, sind sich einig wie sonst selten: Die Revolution auf den Mobilitätsmärkten kommt nicht auf vier, sondern auf zwei Rädern daher. Die Radhersteller und Radhändler jubeln: Ihre E-Bikes haben die Elektroautos schon lange überholt, sie verkaufen sich auch in diesem Frühjahr volles Rohr.

Vor rund 15 Jahren hat die Schweizer Firma Flyer die Vorreiterrolle übernommen. Heute bringen alle namhaften Radkonzerne und Radmanufakturen E-Bikes auf den Markt.