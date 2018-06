Fülle an Handy-Fotos als Umsatzturbo

Auch im bevorstehenden Sommerurlaub werden wieder viele Menschen ihr Handy statt eines Fotoapparats zücken, um schnell und unkompliziert Schnappschüsse zu machen. „Jeder hat dank Handy immer eine Kamera dabei“, sagt Thomas Mehls. „Viele Handybilder dienen aber nur in diesem Moment der Kommunikation“, sagt das Vorstandsmitglied des deutschen Fotoausarbeiters Cewe und erinnert an das oft sofort erfolgte Teilen des Bildes in diversen sozialen Netzwerken. „Die Relevanz nimmt dramatisch ab.“ Und dennoch: 40 Prozent aller bei Cewe entwickelten Bilder kommen schon von Smartphones.

Der Konzern hat das Potenzial des Smartphones schon vor einiger Zeit erkannt und bietet über Apps die Möglichkeit, Bilder zur Ausarbeitung zu übermitteln. Mit der digitalen Fotografie ist zwar laut Österreich-Geschäftsführer Ewald Hahn die Ausarbeitung wieder zurückgegangen. Fotoalben seien aber zum großen Geschäft geworden. Dabei ist die Reisezeit für Cewe ein sicheres Geschäft. „Der Anlass für ein Fotobuch ist oft eine große Reise“, sagt Mehls. Zudem diene ein solches Buch auch als selbst gestaltetes Geschenk, in das viele Stunden investiert würden. „Mit dem Computer-Assistenten ginge es in fünf Minuten, aber das wollen nur die wenigsten.“

Inzwischen ist laut den beiden Managern das Fotobuch zu einem Kern-Produkt des 1912 gegründeten, börsenotierten Konzerns geworden, sechs Mio. Stück werden jährlich produziert, in Europa ist man mit Marktanteilen von bis zu 50 Prozent in vielen Ländern führender Anbieter, so auch hierzulande. „Die Österreicher sind extrem Foto-affin“, sagt Hahn. Zehn Prozent aller ausgearbeiteten Bilder seien aus Österreich.