Führungswechsel bei Pfizer Österreich

Zuvor war sie unter anderen bei Orphan Europe, einem zentralen Akteur im Feld seltener Krankheiten, tätig.

Schlautmann, die sich stark für die digitale Transformation und Diversitythemen engagiert, steht nun an der Spitze der Pfizer Vertriebsniederlassung in Wien, die 220 Mitarbeitende beschäftigt und aktuell etwa 100 Medikamente am österreichischen Markt vertreibt.

Bei der FSME-Impfstoff-Produktion in Orth an der Donau, die ebenfalls zu Pfizer gehört, sind rund 300 Mitarbeitende beschäftigt.

Ob bzw. wann Rumler auch seine Funktion als Vize-Präsident des Pharmig und Präsident der Pharmig Academy zurücklegt, war am Mittwoch noch offen.