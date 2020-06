Früherer Manager punktet gegen Ex-Meinl-Firmen

Am 12. Juli 2012 haben die Hauptversammlungen der Airports International Limited ( AI ) und der Power international (PI) mit einer Stimmenmehrheit von rund 99 Prozent die Liquidation der Gesellschaften beschlossen. Weiters wurden beide Boards of Directors ermächtigt, Kapital an die Gesellschafter bzw. Inhaber der Zertifikate zurückzuführen. Ein fixer Zeitplan für die Beendigung des Liquidationsprozesses und die Löschung der Gesellschaft lag damals noch nicht vor. "Die Directors sind jedoch der Ansicht, dass die Einleitung des Liquidationsprozesses zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Gesellschaft die nötige Flexibilität verleiht, rasch nach Beendigung der Rechtsstreitigkeiten eine Auflösung zu erreichen", hieß es damals in einer Aussendung.

Die Gründung

Die beiden Jersey-Gesellschaften wurden ursprünglich unter den Bezeichnungen Meinl Airports International ( MAI ) und Meinl Power International (MIP) gegründet. Im Jahr 2008 hat eine Investorengruppe, die als "Rebellen" bezeichnet wurde, das Management der beiden Unternehmen Meinl Airports International ( MAI ) und Meinl International Power (MIP) übernommen. Sie lieferten sich mit der Meinl Bank zahlreiche Auseinandersetzungen rechtlicher Art. Die Meinl Bank konnte unter anderem vor einem Schiedsgericht gegen die Rebellen punkten.