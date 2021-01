Friseurkette "Bundy Bundy Style In" ist pleite

10 Standorte betroffen

Das Unternehmen betreibt laut eigenen Angaben zehn Style-In-Standorte, acht davon in Wien, einen in Eisenstadt und einen in Haid (OÖ). Dort - sowie in der Service GmbH - sind insgesamt 144 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Nicht betroffen sind zwei als Franchise-Standorte geführte Niederlassungen in Oberwart und Seiersberg. Die 62 Arbeitsplätze der Exklusiv GmbH und deren drei Standorte in Wien bleiben demnach ebenfalls unverändert erhalten.

Der Familienbetrieb eröffnete 1919 den ersten Salon. In den 1960er-Jahren gewannen die Brüder Hans und Georg Bundy die Friseur-Weltmeisterschaft. Sie leiten das Unternehmen bis heute.