Krisenfest? Die wirtschaftliche Lage der Friseure in Österreich

Von Valentina Luger

Zahlreiche Sparten klagen über wirtschaftlich schwierige Zeiten, zahlungsmüde Kunden und herausfordernde Bedingungen. Anders ist es bei der Friseurkette Klipp, wo man sich als Marktführer über die Eitelkeit der Österreicherinnen und Österreicher und einen stabilen Kundenstamm freut. Gibt es auch bei kleineren Betrieben Grund zur Freude?

Gesamtbild der Branche

So einfach ist es nicht. Bei Klipp als etablierter Friseur-Riese wird resümiert, man könne Kunden erfolgreich halten. Natürlich gäbe es Höhen und Tiefen bei den Zahlen, aber das sei schon immer so gewesen. Die Geschäftsdaten von Klipp sind jedoch nicht repräsentativ für die gesamte Branche. 98 Prozent aller Friseure haben laut Wirtschaftskammer keine bis maximal neun Mitarbeiter. Das im Familienunternehmen Klipp gehört mit seinen rund 1.300 Mitarbeitern in 160 Salons zu den größten Friseurgeschäften Österreichs.

Bei den kleineren Friseurbetrieben sieht die wirtschaftliche Lage etwas anders aus: höhere Material- und Energiekosten, Personalmangel und gestiegene Mietpreise belasten das Geschäft. WKO-Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder betont, dass besonders die hohen Lohnkosten kleinere Friseure belasten: "Das größte Problem sind die Löhne." Die Mehrausgaben im gleichen Maß an die Kunden weiterzugeben, funktioniere in Zeiten von Billigfriseuren nicht, heißt es.